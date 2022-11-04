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Харків’янин очолив НАК “Нафтогаз України”

Політика 10:36   04.11.2022
Оксана Горун
Харків’янин очолив НАК “Нафтогаз України”

Уже колишнього міністра регіонального розвитку України Олексія Чернишова призначили головою правління АТ НАК “Нафтогаз України”.

Розпорядження про призначення Чернишова було опубліковано на сайті Кабміну. Воно набирає чинності з 4 листопада.

Зазначимо, що чутки про можливе призначення Чернишова з’явилися одночасно із повідомленнями про те, що колишній голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко написав заяву про відставку.

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    • Чернишов – харків’янин. Він народився в Харкові та закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 45-річний Чернишов – один із найбільш “довгопрацюючих” у команді президента Зеленського: у 2019-му його призначили головою Київської ОДА, а з 4 березня 2020-го він очолював Мінрегіон.

    Автор: Оксана Горун

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    10:17
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже колишнього міністра регіонального розвитку України Олексія Чернишова призначили головою правління АТ НАК “Нафтогаз України”".