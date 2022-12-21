На Харьковщине вторые сутки горит объект «Нафтогаза»

Пожар после ракетного обстрела продолжается на промышленном объекте в Изюмском районе на Харьковщине.

Эту информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания», — отметил Синегубов в telegram утром 21 декабря.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщал, что ночью с 19 на 20 декабря вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры. Он опубликовал видео «прилета» и отметил, что на месте начался масштабный пожар.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что в результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод.