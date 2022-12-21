На Харьковщине вторые сутки горит объект «Нафтогаза»
Пожар после ракетного обстрела продолжается на промышленном объекте в Изюмском районе на Харьковщине.
Эту информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания», — отметил Синегубов в telegram утром 21 декабря.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщал, что ночью с 19 на 20 декабря вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры. Он опубликовал видео «прилета» и отметил, что на месте начался масштабный пожар.
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Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что в результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар после ракетного обстрела продолжается на промышленном объекте в Изюмском районе на Харьковщине".