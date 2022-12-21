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На Харьковщине вторые сутки горит объект «Нафтогаза»

Происшествия 09:17   21.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине вторые сутки горит объект «Нафтогаза» Фото: Telegram-канал «Генерал Марсель»

Пожар после ракетного обстрела продолжается на промышленном объекте в Изюмском районе на Харьковщине.

Эту информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания», — отметил Синегубов в telegram утром 21 декабря.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщал, что ночью с 19 на 20 декабря вражеские ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры. Он опубликовал видео «прилета» и отметил, что на месте начался масштабный пожар.

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    • Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что в результате вражеского обстрела Харьковщины в Изюмском районе произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В частности, пострадали резервуары и трубопровод.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар после ракетного обстрела продолжается на промышленном объекте в Изюмском районе на Харьковщине".