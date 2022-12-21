На Харківщині другу добу горить об’єкт “Нафтогазу”
Пожежа після ракетного обстрілу триває на промисловому об’єкті в Ізюмському районі на Харківщині.
Цю інформацію підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Продовжується пожежа на цивільному промисловому об’єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують роботу пожежні, які роблять все можливе для остаточної ліквідації загоряння”, – зазначив Синєгубов у Телеграмі вранці 21 грудня.
Раніше голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов повідомляв, що вночі з 19 на 20 грудня ворожі ракети влучили по одному з об’єктів нафтогазової інфраструктури. Він опублікував відео “прильоту” та зазначив, що на місці почалася масштабна пожежа.
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Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Харківщини в Ізюмському районі сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві. Зокрема, постраждали резервуари та трубопровід.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа після ракетного обстрілу триває на промисловому об’єкті в Ізюмському районі на Харківщині".