За неделю РФ трижды атаковала газовые объекты: под ударом была и Харьковщина
Армия РФ за последние семь дней трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«Враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого враг прицельно атаковал газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях. Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломить и не запугать. Поддерживаем друг друга. Все восстановим. Все отстроим», – написал Корецкий.
Он отметил, что этой ночью под ударом врага была одна из ТЭЦ компании.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что удары по газовой инфраструктуре в Харьковской области были. Повреждения ликвидируют. На вопрос: «Ждать ли жителям региона какие-либо ограничения с поставкой газа этой зимой?», Синегубов ответил так: «Очень трудно прогнозировать и отвечать на этот вопрос потому, что ситуация может измениться буквально через минуту. Мы делаем все возможное, во-первых, чтобы давление в газовых сетях, прежде всего, у бытовых потребителей было стабильным. Пока так оно есть. Дальше будем смотреть».
