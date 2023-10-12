Атака «шахедов» на Харьковщине: пострадала газовая инфраструктура – Минэнерго

В результате атаки российских дронов ночью 11 октября в Харьковской области повреждена газотранспортная инфраструктура.

«В частности повреждена промплощадка газораспределительной станции (ГРС), питающая ТЭЦ. Также зафиксировано падение обломков сбитого дрона на территории промплощадки другой ГРС города, характер повреждений уточняется. Пожар на обоих объектах локализирован, работа ГРС не прекращалась», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.