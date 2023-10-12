Атака «шахедів» на Харківщині: постраждала газова інфраструктура – Міненерго
Фото: Міненерго
Внаслідок атаки російських дронів вночі 11 жовтня на Харківщині пошкоджена газотранспортна інфраструктура.
«Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. Пожежі на обох об’єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася», – повідомили в Міністерстві енергетики України.
Читайте також: Входимо у важку зиму: Синєгубов заявив про удар по критичній інфраструктурі
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Атака «шахедів» на Харківщині: постраждала газова інфраструктура – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки російських дронів вночі 11 жовтня на Харківщині пошкоджена газотранспортна інфраструктура.".