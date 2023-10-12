Атака «шахедів» на Харківщині: постраждала газова інфраструктура – Міненерго

Внаслідок атаки російських дронів вночі 11 жовтня на Харківщині пошкоджена газотранспортна інфраструктура.

«Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. Пожежі на обох об’єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася», – повідомили в Міністерстві енергетики України.