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Атака «шахедів» на Харківщині: постраждала газова інфраструктура – Міненерго

Події 12:19   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Атака «шахедів» на Харківщині: постраждала газова інфраструктура – Міненерго Фото: Міненерго

Внаслідок атаки російських дронів вночі 11 жовтня на Харківщині пошкоджена газотранспортна інфраструктура.

«Зокрема пошкоджено проммайданчик газорозподільної станції (ГРС), яка живить ТЕЦ. Також зафіксовано падіння уламків збитого дрона на території проммайданчика іншої ГРС міста, характер пошкоджень уточнюється. Пожежі на обох об’єктах локалізовано, робота ГРС не припинялася», – повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки російських дронів вночі 11 жовтня на Харківщині пошкоджена газотранспортна інфраструктура.".