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Входимо у важку зиму: Синєгубов заявив про удар по критичній інфраструктурі

Події 10:27   12.10.2023
Оксана Горун
Входимо у важку зиму: Синєгубов заявив про удар по критичній інфраструктурі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок нічної атаки “шахедів” на Харківщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

“Біля опівночі ворог завдав ударів “шахедами”, зокрема Індустріальний район міста Харкова. Були пошкоджені приватні житлові будинки. Інші удари прийшлися на Харківський район. Постраждала частково наша критична інфраструктура. Яка саме, повідомляти не будемо. Але констатуємо, що ми входимо у важкий осінньо-зимовий період, і ворог намагатиметься, як і минулого року, знищувати нашу енергетику, інші об’єкти, щоб чинити далі терор нашого цивільного населення”, – сказав Синєгубов.

Збитий шахед

Він повідомив, що на місцях “прильотів” практично всю ніч працювали оперативні служби. Начальник ХОВА також звернувся до мешканців Харківщини.

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“Ми маємо об’єднати зусилля, я прошу місцевих мешканців не викладати ті наслідки атак, які ми маємо, свідками яких вони, можливо, стають. Це несе небезпеку для наших підрозділів ДСНС, Нацполіції, “швидкої допомоги”, оскільки вони одразу після прильотів працюють на місці“, – наголосив Синєгубов.

Наслідки удару Шахедами по Харкову 12 жовтня 2023 3

Наслідки удару Шахедами по Харкову 12 жовтня 2023

Уламки шахеда, яким атакували Харківщину

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок нічної атаки “шахедів” на Харківщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури".