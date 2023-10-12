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Входим в тяжелую зиму: Синегубов заявил об ударе по критической инфраструктуре

Происшествия 10:27   12.10.2023
Оксана Горун
Входим в тяжелую зиму: Синегубов заявил об ударе по критической инфраструктуре Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ночной атаки «шахедов» на Харьковщине поврежден объект критической инфраструктуры.

«Около полуночи враг нанес удары «шахедами», в том числе по Индустриальному району города Харькова. Были повреждены частные жилые дома. Остальные удары пришлись на Харьковский район. Пострадала отчасти наша критическая инфраструктура. Какая именно, сообщать не будем. Но констатируем, что мы входим в тяжелый осенне-зимний период, и враг постарается, как и в прошлом году, уничтожать нашу энергетику, другие объекты, чтобы продолжать террор нашего гражданского населения», — сказал Синегубов.

Сбитый шахед

Он сообщил, что на местах «прилетов» практически всю ночь работали оперативные службы. Начальник ХОВА также обратился к жителям Харьковщины.

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«Мы должны объединить усилия. Я прошу местных жителей не выкладывать последствия атак, которые мы имеем, свидетелями которых они, возможно, становятся. Это несет опасность для наших подразделений ГСЧС, Нацполиции, скорой помощи, поскольку они сразу после прилетов работают на месте», — подчеркнул Синегубов.

Последствия удара Шахедами по Харькову 12 октября 2023 3

Последствия удара Шахедами по Харькову 12 октября 2023

Обломки шахеда, которым атаковали Харьковщину

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ночной атаки «шахедов» на Харьковщине поврежден объект критической инфраструктуры".