Удар КАБ по Харьковщине: погибла диспетчер газовой службы, ее муж тушил пожар
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В результате авиаудара по Харьковщине 31 июля погибла работник Харьковского филиала «Газсети» Инна Замесова.
Женщина работала диспетчером, сообщили в филиале.
«Инна должна была вступить на дежурную смену в первый день августа. К моменту удара вместе с сыном находилась дома. Попаданием снарядов РФ разрушила дом Замесовых, унесла жизнь и покалечила судьбу целой семьи», — добавили газовщики.
10-летний сын погибшей получил тяжелые ранения. Ее муж — работник ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС Украины, муж Инны Замесовой приехал тушить пожар после обстрела, а оказался на пепелище собственного дома.
Видео: ГСЧС Украины
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара по Харьковщине 31 июля погибла работник Харьковского филиала «Газсети» Инна Замесова.".