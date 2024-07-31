Удар КАБ по Харьковщине: погибла диспетчер газовой службы, ее муж тушил пожар

В результате авиаудара по Харьковщине 31 июля погибла работник Харьковского филиала «Газсети» Инна Замесова.

Женщина работала диспетчером, сообщили в филиале.

«Инна должна была вступить на дежурную смену в первый день августа. К моменту удара вместе с сыном находилась дома. Попаданием снарядов РФ разрушила дом Замесовых, унесла жизнь и покалечила судьбу целой семьи», — добавили газовщики.

10-летний сын погибшей получил тяжелые ранения. Ее муж — работник ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС Украины, муж Инны Замесовой приехал тушить пожар после обстрела, а оказался на пепелище собственного дома.

Видео: ГСЧС Украины