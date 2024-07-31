Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби

Внаслідок авіаудару по Харківщині 31 липня загинула працівниця Харківської філії «Газмережі» Інна Замєсова.

Жінка працювала диспетчеркою, повідомили у філії.

«Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару разом із сином знаходилася вдома. Влученням снарядів, РФ зруйнувала будинок Замєсових, забрала життя та покалічила долю цілої родини», – додали газівники.

10-річний син загиблої отримав важкі поранення. Її чоловік – працівник ДСНС.

Як повідомили у ДСНС України, чоловік Інни Замєсової приїхав гасити пожежу після обстрілу, а опинився на згарищі власного дому.

Відео: ДСНС України