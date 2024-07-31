Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби
Фото: Харківська філія «Газмережі»
Внаслідок авіаудару по Харківщині 31 липня загинула працівниця Харківської філії «Газмережі» Інна Замєсова.
Жінка працювала диспетчеркою, повідомили у філії.
«Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару разом із сином знаходилася вдома. Влученням снарядів, РФ зруйнувала будинок Замєсових, забрала життя та покалічила долю цілої родини», – додали газівники.
10-річний син загиблої отримав важкі поранення. Її чоловік – працівник ДСНС.
Як повідомили у ДСНС України, чоловік Інни Замєсової приїхав гасити пожежу після обстрілу, а опинився на згарищі власного дому.
Відео: ДСНС України
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- Категорії: Події, Харків; Теги: газовая, ГСЧС, КАБ, погибла, служба, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіаудару по Харківщині 31 липня загинула працівниця Харківської філії «Газмережі» Інна Замєсова.".