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Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби

Події 15:21   31.07.2024
Вікторія Яковенко
Через удар КАБ по Харківщині загинула диспетчерка газової служби Фото: Харківська філія «Газмережі»

Внаслідок авіаудару по Харківщині 31 липня загинула працівниця Харківської філії  «Газмережі» Інна Замєсова.

Жінка працювала диспетчеркою, повідомили у філії.

«Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару разом із сином знаходилася вдома. Влученням снарядів, РФ зруйнувала будинок Замєсових, забрала життя та покалічила долю цілої родини», – додали газівники.

10-річний син загиблої отримав важкі поранення. Її чоловік – працівник ДСНС.

Як повідомили у ДСНС України, чоловік Інни Замєсової приїхав гасити пожежу після обстрілу, а опинився на згарищі власного дому.

Відео: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіаудару по Харківщині 31 липня загинула працівниця Харківської філії  «Газмережі» Інна Замєсова.".