Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото)

10-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по селу на Харківщині вранці 31 липня, у середньому стані.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За даними Харківської обласної прокуратури, удар близько 10:30 прийшовся по селу Горяне (раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про удар по селищу Великий Бурлук).

Через обстріл загинула мати пораненого хлопчика – 37-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки, додали в прокуратурі.

Загалом, за добу в регіоні зафіксували 22 удари КАБами, зазначив Синєгубов.