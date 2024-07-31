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Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото)

Події 13:32   31.07.2024
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

10-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по селу на Харківщині вранці 31 липня, у середньому стані.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За даними Харківської обласної прокуратури, удар близько 10:30 прийшовся по селу Горяне (раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про удар по селищу Великий Бурлук).

Через обстріл загинула мати пораненого хлопчика – 37-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки, додали в прокуратурі.

Загалом, за добу в регіоні зафіксували 22 удари КАБами, зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 13:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по селу на Харківщині вранці 31 липня, у середньому стані.".