Удар КАБ по Куп’янщині: Синєгубов повідомив про стан пораненої дитини (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
10-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по селу на Харківщині вранці 31 липня, у середньому стані.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
За даними Харківської обласної прокуратури, удар близько 10:30 прийшовся по селу Горяне (раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про удар по селищу Великий Бурлук).
Через обстріл загинула мати пораненого хлопчика – 37-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки, додали в прокуратурі.
Загалом, за добу в регіоні зафіксували 22 удари КАБами, зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок авіаудару по селу на Харківщині вранці 31 липня, у середньому стані.".