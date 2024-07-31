Хлопчик поранений, його мати загинула на Харківщині від удару КАБ – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки удару КАБами по селищу Великий Бурлук на Харківщині.

Удару армія РФ завдала близько 10:10 ранку 31 липня.

“Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка. Десятирічний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований“, – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що на місці продовжують працювати екстрені служби, ліквідуючи наслідки “прильотів”.