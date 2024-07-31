Хлопчик поранений, його мати загинула на Харківщині від удару КАБ – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки удару КАБами по селищу Великий Бурлук на Харківщині.
Удару армія РФ завдала близько 10:10 ранку 31 липня.
“Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка. Десятирічний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований“, – повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що на місці продовжують працювати екстрені служби, ліквідуючи наслідки “прильотів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки удару КАБами по селищу Великий Бурлук на Харківщині".