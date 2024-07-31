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Смертельний підрив на Харківщині: чоловік доповз до автівки (фото)

Події 09:59   31.07.2024
Оксана Горун
Смертельний підрив на Харківщині: чоловік доповз до автівки (фото)

Поліція та прокуратура області повідомили подробиці щодо трагедії, що сталася в Ізюмському районі на Харківщині 30 липня.

30 липня цього року близько 13:00 в селі Мала Комишуваха Барвінківської міської територіальної громади 61-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, який здетонував. Попередньо встановлено, що з пораненням нижніх кінцівок потерпілий доповз до свого автомобіля “ВАЗ 2106”, в якому помер від крововтрати“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

підрив на міні 30 липня 2024 2

Автівку виявили неподалік місцевого підприємства. Де саме підірвався чоловік, ще встановлюють. У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що підрив стався на відкритій ділянці поля.

підрив на міні 30 липня 2024 3

За попередніми даними, чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 09:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та прокуратура області повідомили подробиці щодо трагедії, що сталася в Ізюмському районі на Харківщині 30 липня".