Смертельний підрив на Харківщині: чоловік доповз до автівки (фото)

Поліція та прокуратура області повідомили подробиці щодо трагедії, що сталася в Ізюмському районі на Харківщині 30 липня.

“30 липня цього року близько 13:00 в селі Мала Комишуваха Барвінківської міської територіальної громади 61-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, який здетонував. Попередньо встановлено, що з пораненням нижніх кінцівок потерпілий доповз до свого автомобіля “ВАЗ 2106”, в якому помер від крововтрати“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Автівку виявили неподалік місцевого підприємства. Де саме підірвався чоловік, ще встановлюють. У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що підрив стався на відкритій ділянці поля.

За попередніми даними, чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій.