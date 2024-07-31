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Двох загиблих цивільних виявили в селах Харківщини – Синєгубов

Події 08:23   31.07.2024
Оксана Горун
Двох загиблих цивільних виявили в селах Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох загиблих у регіоні за добу. Тіла з вибуховими травмами виявили в Куп’янському та Ізюмському районах.

“18:00 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми”, – повідомив Синєгубов.

Другий смертельний випадок стався у селі Мала Комишуваха Ізюмського району. Там цивільний загинув, підірвавшись на міні, про що раніше інформувала Нацполіція. Начальник ХОВА повідомив подробиці.

“13:00 Ізюмський район, Оскільська СГ, с. Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу”, – написав Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох загиблих у регіоні за добу. Тіла з вибуховими травмами виявили в Куп’янському та Ізюмському районах".