Двох загиблих цивільних виявили в селах Харківщини – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох загиблих у регіоні за добу. Тіла з вибуховими травмами виявили в Куп’янському та Ізюмському районах.

“18:00 Куп’янський район, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. У гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми”, – повідомив Синєгубов.

Другий смертельний випадок стався у селі Мала Комишуваха Ізюмського району. Там цивільний загинув, підірвавшись на міні, про що раніше інформувала Нацполіція. Начальник ХОВА повідомив подробиці.

“13:00 Ізюмський район, Оскільська СГ, с. Мала Комишуваха. Було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу”, – написав Синєгубов.