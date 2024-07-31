Загинув чоловік, підірвавшись на міні Харківщині
У селі Мала Комишуваха стався смертельний підрив на міні, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“С. Мала Комишуваха. 30 липня близько 13:00 в полі 61-річний цивільний чоловік наступив попередньо на протипіхотну міну, від отриманих травм помер”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 31 липня.
Він також повідомив про одного пораненого за добу в регіоні – це мешканець Куп’янська, який постраждав від обстрілу російським fpv-дроном.
Читайте також: ISW: на Харківщині у ЗС РФ без просування, вони з технікою штурмують Донбас
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: міни, новини Харкова, подорвался, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загинув чоловік, підірвавшись на міні Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Мала Комишуваха стався смертельний підрив на міні, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".