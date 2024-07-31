Загинув чоловік, підірвавшись на міні Харківщині

У селі Мала Комишуваха стався смертельний підрив на міні, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“С. Мала Комишуваха. 30 липня близько 13:00 в полі 61-річний цивільний чоловік наступив попередньо на протипіхотну міну, від отриманих травм помер”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 31 липня.

Він також повідомив про одного пораненого за добу в регіоні – це мешканець Куп’янська, який постраждав від обстрілу російським fpv-дроном.