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Загинув чоловік, підірвавшись на міні Харківщині

Події 08:18   31.07.2024
Оксана Горун
Загинув чоловік, підірвавшись на міні Харківщині

У селі Мала Комишуваха стався смертельний підрив на міні, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“С. Мала Комишуваха. 30 липня близько 13:00 в полі 61-річний цивільний чоловік наступив попередньо на протипіхотну міну, від отриманих травм помер”, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 31 липня.

Він також повідомив про одного пораненого за добу в регіоні – це мешканець Куп’янська, який постраждав від обстрілу російським fpv-дроном.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Мала Комишуваха стався смертельний підрив на міні, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".