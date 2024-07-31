ISW: на Харківщині у ЗС РФ – без просування, вони з технікою штурмують Донбас

Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що сил та засобів на великомасштабну літню наступальну операцію в армії РФ не залишилося. Усе, чого від них варто чекати – “періодичні та пульсівні механізовані атаки”.

На Харківщині росіяни продовжують проводити наступальні операції – як біля Глибокого та Вовчанська, так і на Куп’янському напрямку. Проте підтверджених змін лінії фронту 29 та 30 липня не було, повідомили в ISW.

При цьому ворог особливо активний у західній частині Донецької області. Там за два дні ЗС РФ провели п’ять механізованих атак чисельністю від взводу до батальйону.

“Такі локалізовані механізовані наступи, ймовірно, є проявом прогнозованого літнього наступу Росії – російські війська, ймовірно, не мають ширших оперативних можливостей для проведення окремої відновленої наступальної операції на Донеччині або в інших місцях на фронті цього літа”, – вважають аналітики ISW.

Просування в результаті цих механізованих штурмів місцями є – незначні. Проте втрати вражають.

“Та ж українська бригада, яка відбила посилений механізований наступ чисельністю батальйону 24 липня біля Костянтинівки, повідомила, що російські війська виділили 10 танків, 47 бойових броньованих машин, 10 мотоциклів і “багі” для атаки 29 липня, і що українські війська знищили вісім танків, 12 бойових броньованих машин, дев’ять мотоциклів і багі. Додаткові геолоковані кадри та українські повідомлення вказують на те, що російські сили провели безрезультатну механізовану атаку чисельністю до роти на південний захід від Перемоги (південний захід від Донецька) вранці 29 липня і що російські сили незначно просунулися на південний захід від населеного пункту під час окремої посиленої механізованої атаки чисельністю до взводу 30 липня”, – повідомив Інститут вивчення війни.

Також атакували окупанти на Курахівському напрямку та біля Красногорівки.

“Періодичні та пульсівні атаки російських механізованих військ, ймовірно, є ступенем нинішнього наступального потенціалу Росії, і Росія навряд чи зробить окрему нову літню наступальну операцію через обмеження в матеріальних і людських ресурсах”, – дійшли висновків в ISW.

Аналітики нагадали, що взимку 2023/2024 західні ЗМІ повідомляли про плани ЗС РФ захопити всю територію чотирьох областей України, які окупанти оголосили своїми та внесли до конституції (Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької). Але виявилося, що це знову “Київ за три дні”.

“Російські війська, ймовірно, переглянули ці плани після надходження військової допомоги США до України у квітні 2024 року”, – вважають в ISW.

Тож зараз керівництво РФ та місцеві пропагандисти всіляко перебільшують значення захоплення невеликих прифронтових населених пунктів на захід від Авдіївки, видаючи просування на сотні метрів за великі бойові перемоги.

“Російське військове командування може мати намір представити обмежені тактичні успіхи в західній Донецькій області (район України, географія якого незнайома середньостатистичному росіянину), включаючи перерізання шосе Вугледар-Костянтинівка, як велику перемогу російського народу. Російське військове командування також може намагатися підштовхнути ослаблені російські сили в цьому районі до просування якнайдалі, перш ніж їхні бойові можливості досягнуть піка, незалежно від втрат, які ці сили зазнають у цьому процесі”, — прогнозує Інститут вивчення війни.