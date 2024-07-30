ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ

Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що російські війська, ймовірно, захопили весь Агрегатний завод у Вовчанську, прокоментував речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Мушу зазначити, що Агрегатний завод і так контролювався раніше підрозділами окупаційних військ, тому ця інформація не має ніякої новинної цінності», — підкреслив Саранцев в етері нацмарафону.

За його словами, у Вовчанську тривають вуличні бої, супротивник безуспішно намагається просуватися на деяких локаціях.