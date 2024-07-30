Live
  • Вт 30.07.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.05
  • EUR 44.41

ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ

Суспільство 21:36   30.07.2024
Олена Нагорна
ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ

Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що російські війська, ймовірно, захопили весь Агрегатний завод у Вовчанську, прокоментував речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Мушу зазначити, що Агрегатний завод і так контролювався раніше підрозділами окупаційних військ, тому ця інформація не має ніякої новинної цінності», — підкреслив Саранцев в етері нацмарафону.

За його словами, у Вовчанську тривають вуличні бої, супротивник безуспішно намагається просуватися на деяких локаціях.

Читайте також: ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ
ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ
30.07.2024, 21:36
Саранцев: окупанти почали застосовувати заборонену зброю на півночі Харківщини
Саранцев: окупанти почали застосовувати заборонену зброю на півночі Харківщини
30.07.2024, 21:07
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
30.07.2024, 21:48
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
30.07.2024, 15:35
Новий заступник Синєгубова: чим займатиметься чиновник із трьома дипломами
Новий заступник Синєгубова: чим займатиметься чиновник із трьома дипломами
30.07.2024, 10:44
Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові
Офіс, де можна дізнатися все про програми підтримки бізнесу, тепер є у Харкові
30.07.2024, 20:15

Новини за темою:

07:32
ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю
20:07
«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов
09:19
Десятки росіян на Агрегатному заводі у Вовчанську: що розповідають у ЗСУ
22:25
Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)
10:48
Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську мають 3 варіанти – ОТУВ “Харків”

Ви читали новину: «ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 21:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що російські війська, ймовірно, захопили весь Агрегатний завод у Вовчанську, прокоментував речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".