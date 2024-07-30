ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ
Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що російські війська, ймовірно, захопили весь Агрегатний завод у Вовчанську, прокоментував речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
«Мушу зазначити, що Агрегатний завод і так контролювався раніше підрозділами окупаційних військ, тому ця інформація не має ніякої новинної цінності», — підкреслив Саранцев в етері нацмарафону.
За його словами, у Вовчанську тривають вуличні бої, супротивник безуспішно намагається просуватися на деяких локаціях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, ОТГВ "Харьков", Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 21:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що російські війська, ймовірно, захопили весь Агрегатний завод у Вовчанську, прокоментував речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".