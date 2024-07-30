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ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю

Події 07:32   30.07.2024
Оксана Горун
ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 29 липня повідомив, що з’явилися кадри з геолокацією, які підтверджують перебування окупантів у східній частині Агрегатного заводу, де їх раніше не фіксували.

“Російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську та продовжили наземні атаки на півночі Харківської області 29 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 28 липня, показують, що українські війська завдають удару з безпілотника по скупченню боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили весь завод. Однак незрозуміло, коли російські війська захопили завод”, – прокоментували в ISW.

Аналітики відзначили, що протягом 28-29 липня бої тривали у Вовчанську та біля Глибокого. Російські джерела інформували, що ЗСУ контратакують у районі Стариці.

Також бої точаться на Куп’янському напрямку. Підтверджених змін лінії фронту немає.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 07:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 29 липня повідомив, що з’явилися кадри з геолокацією, які підтверджують перебування окупантів у східній частині Агрегатного заводу, де їх раніше не фіксували".