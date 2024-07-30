ISW: ЗС РФ, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод повністю

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 29 липня повідомив, що з’явилися кадри з геолокацією, які підтверджують перебування окупантів у східній частині Агрегатного заводу, де їх раніше не фіксували.

“Російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську та продовжили наземні атаки на півночі Харківської області 29 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 28 липня, показують, що українські війська завдають удару з безпілотника по скупченню боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська, що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили весь завод. Однак незрозуміло, коли російські війська захопили завод”, – прокоментували в ISW.

Аналітики відзначили, що протягом 28-29 липня бої тривали у Вовчанську та біля Глибокого. Російські джерела інформували, що ЗСУ контратакують у районі Стариці.

Також бої точаться на Куп’янському напрямку. Підтверджених змін лінії фронту немає.