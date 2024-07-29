«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов

Про ліквідацію окупантів, які раніше засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, повідомив український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За його даними, цю операцію провели за допомогою наземного дрона воїни РУБпАК Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

“Фактично з підручних засобів у кустарних умовах створили “ідеального тихого вбивцю” – дрон із вибухівкою із 200 кілограмів водню з пластидом, і доставили його за адресою, просто під ніс противнику. Операція, для планування, розробки та здійснення якої в іншій армії знадобилося б використання ракети чи авіабомби, просто на наших очах успішно проведена скромними силами підрозділу аеророзвідки”, – написав Бутусов.

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Відео: Юрій Бутусов/телеграм

Раніше бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади вже показували, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську.