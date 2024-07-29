Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов

Суспільство 20:07   29.07.2024
Олена Нагорна
«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов

Про ліквідацію окупантів, які раніше засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, повідомив український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За його даними, цю операцію провели за допомогою наземного дрона воїни РУБпАК Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

“Фактично з підручних засобів у кустарних умовах створили “ідеального тихого вбивцю” – дрон із вибухівкою із 200 кілограмів водню з пластидом, і доставили його за адресою, просто під ніс противнику. Операція, для планування, розробки та здійснення якої в іншій армії знадобилося б використання ракети чи авіабомби, просто на наших очах успішно проведена скромними силами підрозділу аеророзвідки”, – написав Бутусов.

Увага! Відео 18+, є ненормативна лексика

Відео: Юрій Бутусов/телеграм

Раніше бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади вже показували, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську.

Читайте також: Десятки росіян на Агрегатному заводі у Вовчанську: що розповідають у ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов
«Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов
29.07.2024, 20:07
Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий
Вовчанськ фактично перетворений на горезвісні Бахмут та Авдіївку – військовий
29.07.2024, 19:02
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
29.07.2024, 12:10
Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня
Вночі від +11, шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 30 липня
29.07.2024, 19:25
Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)
Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)
29.07.2024, 11:42
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, візит Зеленського
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, візит Зеленського
29.07.2024, 20:19

Новини за темою:

09:19
Десятки росіян на Агрегатному заводі у Вовчанську: що розповідають у ЗСУ
22:25
Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)
10:48
Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську мають 3 варіанти – ОТУВ “Харків”
19:20
У “Хортиці” оцінили ситуацію у Вовчанську, але не розповіли про Агрегатний
07:31
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця

Ви читали новину: ««Ідеальний тихий убивця» підірвав солдатів РФ на заводі у Вовчанську – Бутусов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ліквідацію окупантів, які раніше засіли на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області, повідомив український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.".