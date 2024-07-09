Десятки росіян на Агрегатному заводі у Вовчанську: що розповідають у ЗСУ

Видання “The Washington Post” з перших рук – зі слів українських військових та аудіоперехоплень розмов росіян – з’ясувало, що відбувається у Вовчанську, де на Агрегатному заводі заблокована група окупантів.

“За словами українських чиновників, деякі російські солдати зараз переховуються на заводі у Вовчанську, в місті, в яке Росія вдерлася у травні, та де продовжують відбуватися вуличні бої. У червні Україна перерізала постачання, оточивши завод, який є найвищою будівлею в цьому районі та укріплений товстими стінами”, – пише WP.

Журналісти наводять одне з аудіоперехоплень розмови російських окупантів, що знаходяться на заводі. У ньому загарбник скаржиться, що йому передали лише провізію та “жодного патрона”.

Український військовослужбовець, 23-річний Віталій, який цілодобово спостерігає за заводом, повідомив: усередині може перебувати від кількох десятків до сотні російських військових. Сили оборони контролюють дорогу до заводу, щоб перекрити постачання ворогові. За словами Віталія, налагодити постачання окупанти намагалися за допомогою дронів, але здебільшого – марно.

Щоб не дати ворогові вирватися із заводу чи налагодити нормальне постачання, українські захисники під інтенсивними обстрілами пробираються на позиції поблизу заводу. Ще один військовослужбовець ЗСУ, 35-річний Роман, поділився з журналістами: “усвідомлення того, що вони замкнули всередині російські війська, того варте”.

“37-річний Андрій, солдат-піхотинець, який провів кілька тижнів у боях на найнапруженіших лініях фронту, сказав, що завдяки збору розвідданих він дізнався, що в Росії “багато поранених, і у них були проблеми з їжею та водою”. “Вони запросили поповнення запасів, але техніка не змогла до них під’їхати”, – розповів Андрій”, – пише “The Washington Post”.

Андрій повідомив, що йому дістався рідкісний та неймовірно корисний трофей – російська рація, яка дозволяє почути переговори окупантів. Крім корисної інформації про плани ворога, він отримав і суто психологічне задоволення від почутого.

“Мені дуже допомогло почути, що вони в паніці та страху”, – сказав захисник України WP.