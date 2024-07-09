Десятки россиян на Агрегатном заводе в Волчанске: что рассказывают в ВСУ
Издание «The Washington Post» из первых рук — со слов украинских военных и аудиоперехватов разговоров россиян — выяснило, что происходит в Волчанске, где на Агрегатном заводе заблокирована группа оккупантов.
«По словам украинских чиновников, некоторые российские солдаты сейчас скрываются на заводе в Волчанске, городе, в который Россия вторглась в мае, и где продолжают происходить уличные бои. В июне Украина перерезала поставки, окружив завод, который является самым высоким зданием в этом районе и укреплен толстыми стенами», — пишет WP.
Журналисты приводят один из аудиоперехватов разговора российских оккупантов, находящихся на заводе. В нем захватчик жалуется, что ему передали только провизию и «ни одного патрона».
Украинский военнослужащий, 23-летний Виталий, который круглосуточно наблюдает за заводом, сообщил, что внутри может находиться от нескольких десятков до сотни российских военных. Силы обороны контролируют дорогу к заводу, чтобы перекрыть поставки врагу. По словам Виталия, наладить снабжение оккупанты пытались с помощью дронов, но в основном — безуспешно.
Чтобы не дать врагу вырваться с завода или наладить нормальное снабжение, украинские защитники под интенсивными обстрелами пробираются на позиции вблизи завода. Еще один военнослужащий ВСУ, 35-летний Роман, поделился с журналистами: «осознание того, что они заперли внутри российские войска, того стоит».
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«37-летний Андрей, солдат-пехотинец, который провел несколько недель в боях на самых напряженных линиях фронта, сказал, что благодаря сбору разведданных он узнал, что у России «много раненых, и у них были проблемы с едой и водой». «Они запросили пополнение запасов, но техника не смогла к ним подъехать», — рассказал Андрей», — пишет «The Washington Post».
Андрей сообщил, что ему достался редкий и невероятно полезный трофей — российская рация, которая позволяет услышать переговоры оккупантов. Помимо полезной информации о планах врага он получил и чисто психологическое удовлетворение от услышанного.
«Мне очень помогло услышать, что они в панике и страхе», — сказал защитник Украины WP.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агрегатный завод, война, волчанск, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Издание «The Washington Post» из первых рук — со слов украинских военных и аудиоперехватов разговоров россиян — выяснило, что происходит в Волчанске, где на Агрегатном заводе заблокирована группа оккупантов".