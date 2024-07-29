«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов
О ликвидации оккупантов, ранее засевших на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, сообщил украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
По его данным, эту операцию провели с помощью наземного дрона воины РУБпАК Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.
“Фактически из подручных средств в кустарных условиях создали «идеального тихого убийцу» — дрон со взрывчаткой из 200 килограмм водорода с пластидом, и доставили его по адресу, прямо под нос противнику. Операция, для планирования, разработки и осуществления которой в иной армии понадобилось бы использование ракеты или авиабомбы, прямо на наших глазах успешно проведена скромными силами подразделения аэроразведки”, — написал Бутусов.
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Видео: Юрий Бутусов/Telegram
Ранее бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады уже показывали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, Харьков, Юрий Бутусов;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ликвидации оккупантов, ранее засевших на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, сообщил украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.".