«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов

О ликвидации оккупантов, ранее засевших на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, сообщил украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

По его данным, эту операцию провели с помощью наземного дрона воины РУБпАК Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

“Фактически из подручных средств в кустарных условиях создали «идеального тихого убийцу» — дрон со взрывчаткой из 200 килограмм водорода с пластидом, и доставили его по адресу, прямо под нос противнику. Операция, для планирования, разработки и осуществления которой в иной армии понадобилось бы использование ракеты или авиабомбы, прямо на наших глазах успешно проведена скромными силами подразделения аэроразведки”, — написал Бутусов.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

Видео: Юрий Бутусов/Telegram

Ранее бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады уже показывали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске.