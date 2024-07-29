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«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов

Общество 20:07   29.07.2024
Елена Нагорная
«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов

О ликвидации оккупантов, ранее засевших на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, сообщил украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

По его данным, эту операцию провели с помощью наземного дрона воины РУБпАК Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

“Фактически из подручных средств в кустарных условиях создали «идеального тихого убийцу» — дрон со взрывчаткой из 200 килограмм водорода с пластидом, и доставили его по адресу, прямо под нос противнику. Операция, для планирования, разработки и осуществления которой в иной армии понадобилось бы использование ракеты или авиабомбы, прямо на наших глазах успешно проведена скромными силами подразделения аэроразведки”, — написал Бутусов.

Внимание! Видео 18+, присутствует ненормативная лексика

Видео: Юрий Бутусов/Telegram

Ранее бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады уже показывали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ликвидации оккупантов, ранее засевших на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, сообщил украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.".