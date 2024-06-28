Как СОУ бьют по Агрегатному заводу в Волчанске, где засели оккупанты (видео)
Бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады показали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.
Там, как сообщают в Telegram-канале подразделения, засели российские военные из 83-й воздушно-десантной бригады.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 22:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады показали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области".