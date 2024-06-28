Как СОУ бьют по Агрегатному заводу в Волчанске, где засели оккупанты (видео)

Бойцы подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады показали, как наносят удары по Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.

Там, как сообщают в Telegram-канале подразделения, засели российские военные из 83-й воздушно-десантной бригады.