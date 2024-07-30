ISW: ВС РФ, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод полностью

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 29 июля сообщил, что появились кадры с геолокацией, подтверждающие пребывание оккупантов в восточной части Агрегатного завода, где ранее их не фиксировали.

«Российские войска, вероятно, захватили весь Волчанский агрегатный завод в Волчанске и продолжили наземные атаки на севере Харьковской области 29 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что украинские войска наносят удар с беспилотника по большому скоплению боеприпасов в восточной части Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска, что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили весь завод. Однако неясно, когда российские войска захватили завод», — прокомментировали в ISW.

Аналитики отметили что в течение 28-29 июля бои продолжались в Волчанске и около Глубокого. Российские источники информировали, что ВСУ контратакуют в районе Старицы.

Также бои идут на Купянском направлении. Подтвержденных изменений линии фронта там нет.