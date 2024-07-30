Live
  • Вт 30.07.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.05
  • EUR 44.41

ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ

Общество 21:36   30.07.2024
Елена Нагорная
ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ

Информацию американского Института изучения войны (ISW) о том, что российские войска, вероятно, захватили весь Агрегатный завод в Волчанске, прокомментировал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Должен отметить, что Агрегатный завод и так контролировался ранее подразделениями оккупационных войск, поэтому эта информация не имеет никакой новостной ценности», — подчеркнул Саранцев в эфире нацмарафона.

По его словам, в Волчанске продолжаются уличные бои, противник безуспешно пытается продвигаться на некоторых локациях.

Читайте также: ISW: ВС РФ, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод полностью

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 21:48
Сотрудник ТЦК в Харькове погорел на скидке в известном в городе ресторане
Сотрудник ТЦК в Харькове погорел на скидке в известном в городе ресторане
30.07.2024, 18:41
Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)
Утром 31 июля в части Харькова почти на сутки отключат воду (адреса)
30.07.2024, 19:25
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
30.07.2024, 15:35
В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно
В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно
30.07.2024, 14:22
ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ
ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ
30.07.2024, 21:36

Новости по теме:

07:32
ISW: ВС РФ, вероятно, захватили Волчанский агрегатный завод полностью
20:07
«Идеальный тихий убийца» взорвал солдат РФ на Агрегатном в Волчанске — Бутусов
09:19
Десятки россиян на Агрегатном заводе в Волчанске: что рассказывают в ВСУ
22:25
Как СОУ бьют по Агрегатному заводу в Волчанске, где засели оккупанты (видео)
10:48
У оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске есть 3 варианта — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 21:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию американского Института изучения войны (ISW) о том, что российские войска, вероятно, захватили весь Агрегатный завод в Волчанске, прокомментировал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".