ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ

Информацию американского Института изучения войны (ISW) о том, что российские войска, вероятно, захватили весь Агрегатный завод в Волчанске, прокомментировал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Должен отметить, что Агрегатный завод и так контролировался ранее подразделениями оккупационных войск, поэтому эта информация не имеет никакой новостной ценности», — подчеркнул Саранцев в эфире нацмарафона.

По его словам, в Волчанске продолжаются уличные бои, противник безуспешно пытается продвигаться на некоторых локациях.