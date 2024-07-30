ОТГВ «Харьков» — ISW: Агрегатный завод в Волчанске и так контролировался ВС РФ
Информацию американского Института изучения войны (ISW) о том, что российские войска, вероятно, захватили весь Агрегатный завод в Волчанске, прокомментировал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.
«Должен отметить, что Агрегатный завод и так контролировался ранее подразделениями оккупационных войск, поэтому эта информация не имеет никакой новостной ценности», — подчеркнул Саранцев в эфире нацмарафона.
По его словам, в Волчанске продолжаются уличные бои, противник безуспешно пытается продвигаться на некоторых локациях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, ОТГВ "Харьков", Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 21:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию американского Института изучения войны (ISW) о том, что российские войска, вероятно, захватили весь Агрегатный завод в Волчанске, прокомментировал спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".