ISW: на Харьковщине у ВС РФ — без продвижений, они с техникой штурмуют Донбасс

Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что сил и средств на крупномасштабную летнюю наступательную операцию у армии РФ не осталось. Все, чего от них стоит ждать — «периодические и пульсирующие механизированные атаки».

В Харьковской области россияне продолжают проводить наступательные операции — как возле Глубокого и Волчанска, так и на Купянском направлении. Однако подтвержденных изменений линии фронта 29 и 30 июля не было, сообщили в ISW.

При этом враг особо активен в западной части Донецкой области. Там за два дня ВС РФ провели пять механизированных атак численностью от взвода до батальона.

«Такие локализованные механизированные наступления, вероятно, являются проявлением прогнозируемого летнего наступления России — российские войска, вероятно, не имеют более широких оперативных возможностей для проведения отдельной возобновленной наступательной операции в Донецкой области или в других местах на фронте этим летом», — считают аналитики ISW.

Продвижения в результате єтих механизированных штурмов местами есть — незначительные. Зато потери впечатляют.

«Та же украинская бригада, которая отразила усиленное механизированное наступление численностью батальона 24 июля возле Константиновки, сообщила, что российские войска выделили 10 танков, 47 боевых бронированных машин, 10 мотоциклов и «багги» для атаки 29 июля, и что украинские войска уничтожили восемь танков, 12 боевых бронированных машин, девять мотоциклов и багги. Дополнительные геолоцированные кадры и украинские сообщения указывают на то, что российские силы провели безуспешную механизированную атаку численностью до роты к юго-западу от Перемоги (юго-запад от Донецка) утром 29 июля и что российские силы незначительно продвинулись к юго-западу от населенного пункта во время отдельной усиленной механизированной атаки численностью до взвода 30 июля», — сообщил Институт изучения войны.

Также атаковали оккупанты на Кураховском направлении и возле Красногоровки.

«Периодические и пульсирующие атаки российских механизированных войск, вероятно, представляют собой степень нынешнего наступательного потенциала России, и Россия вряд ли предпримет отдельную новую летнюю наступательную операцию из-за ограничений в материальных и людских ресурсах», — пришли к выводам в ISW.

Аналитики напомнили, что зимой 2023/2024 западные СМИ сообщали о планах ВС РФ захватить всю территорию четырех областей Украины, которые оккупанты объявили своими и внесли в конституцию (Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской). Но оказалось, что это вновь «Киев за три дня».

«Российские войска, вероятно, пересмотрели эти планы после поступления военной помощи США в Украину в апреле 2024 года», — считают в ISW.

Так что сейчас руководство РФ и местные пропагандисты всячески преувеличивают значение захвата небольших прифронтовых населенных пунктов к западу от Авдеевки, выдавая продвижение на сотни метров за крупные боевые победы.

«Российское военное командование может намереваться представить ограниченные тактические успехи в западной Донецкой области (район Украины, география которого незнакома среднестатистическому россиянину), включая перерезание шоссе Угледар-Константиновка, как крупную победу российского народа. Российское военное командование также может пытаться подтолкнуть ослабленные российские силы в этом районе к продвижению как можно дальше, прежде чем их боевые возможности достигнут пика, независимо от потерь, которые эти силы понесут в этом процессе», — прогнозирует Институт изучения войны.