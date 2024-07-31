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Погиб мужчина, подорвавшись на мине на Харьковщине

Происшествия 08:18   31.07.2024
Оксана Горун
Погиб мужчина, подорвавшись на мине на Харьковщине Фото: ГСЧС

В селе Малая Камышеваха, произошел смертельный подрыв на мине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«С. Малая Камышеваха. 30 июля, около 13:00, в поле 61-летний гражданский мужчина наступил предварительно на противопехотную мину, от полученных травм скончался», — написал Тимошко в facebook утром 31 июля.

Он также сообщил об одном раненом за сутки в регионе — это житель Купянска, который пострадал от обстрела российским fpv-дроном.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Малая Камышеваха, произошел смертельный подрыв на мине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".