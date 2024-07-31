Погиб мужчина, подорвавшись на мине на Харьковщине

В селе Малая Камышеваха, произошел смертельный подрыв на мине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«С. Малая Камышеваха. 30 июля, около 13:00, в поле 61-летний гражданский мужчина наступил предварительно на противопехотную мину, от полученных травм скончался», — написал Тимошко в facebook утром 31 июля.

Он также сообщил об одном раненом за сутки в регионе — это житель Купянска, который пострадал от обстрела российским fpv-дроном.