Погиб мужчина, подорвавшись на мине на Харьковщине
Фото: ГСЧС
В селе Малая Камышеваха, произошел смертельный подрыв на мине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«С. Малая Камышеваха. 30 июля, около 13:00, в поле 61-летний гражданский мужчина наступил предварительно на противопехотную мину, от полученных травм скончался», — написал Тимошко в facebook утром 31 июля.
Он также сообщил об одном раненом за сутки в регионе — это житель Купянска, который пострадал от обстрела российским fpv-дроном.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Малая Камышеваха, произошел смертельный подрыв на мине, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".