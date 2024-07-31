Двух погибших гражданских обнаружили в селах Харьковщины — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух погибших в регионе за сутки. Тела со взрывными травмами обнаружили в Купянском и Изюмском районах.
«18:00, Купянский район, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В гараже обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы», — сообщил Синегубов.
Второй смертельный случай произошел в селе Малая Камышеваха Изюмского района. Там гражданский погиб, подорвавшись на мине, о чем ранее информировала Нацполиция. Начальник ХОВА сообщил подробности.
«13:00, Изюмский район, Оскольская ТГ, с. Малая Камышеваха. Был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, в котором обнаружено тело 61-летнего мужчины. Травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа», — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух погибших в регионе за сутки. Тела со взрывными травмами обнаружили в Купянском и Изюмском районах".