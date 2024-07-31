Смертельный подрыв на Харьковщине: мужчина дополз до машины (фото)

Полиция и прокуратура области сообщили подробности о трагедии, которая произошла в Изюмском районе на Харьковщине 30 июля.

«30 июля этого года около 13:00 в селе Малая Камышеваха Барвенковской городской территориальной громады 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который сдетонировал. Предварительно установлено, что с ранением нижних конечностей потерпевший дополз до своего автомобиля «ВАЗ 2106″, в котором умер от кровопотери», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Автомобиль обнаружили неподалеку от местного предприятия. Где именно подорвался мужчина, еще устанавливают. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что подрыв произошел на открытом участке поля.

По предварительным данным, мужчина наступил на неустановленное взрывное устройство.