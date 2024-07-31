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Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов

Происшествия 11:45   31.07.2024
Оксана Горун
Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях удара КАБами по поселку Великий Бурлук на Харьковщине.

Удар армия РФ нанесла около 10:10 утра 31 июля.

«В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина. 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения, госпитализирован», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, ликвидируя последствия «прилетов».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях удара КАБами по поселку Великий Бурлук на Харьковщине".