Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях удара КАБами по поселку Великий Бурлук на Харьковщине.

Удар армия РФ нанесла около 10:10 утра 31 июля.

«В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина. 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения, госпитализирован», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, ликвидируя последствия «прилетов».