Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях удара КАБами по поселку Великий Бурлук на Харьковщине.
Удар армия РФ нанесла около 10:10 утра 31 июля.
«В результате обстрела горел жилой дом. Еще один дом по другому адресу поврежден. К сожалению, погибла женщина. 10-летний мальчик, сын погибшей, получил ожоговые ранения, госпитализирован», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, ликвидируя последствия «прилетов».
Читайте также: Смертельный подрыв на Харьковщине: мужчина дополз до машины (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, кабы, новости Харькова, погибла, поранений, ребенок, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях удара КАБами по поселку Великий Бурлук на Харьковщине".