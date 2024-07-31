На півночі Харківщини – друга хвиля наступу, що на Куп’янщині – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують намагатися просунутися, однак безрезультатно.
«Якихось кардинальних дій особливо після їх, так званого, прориву в районі Піщаного ми не фіксуємо. Лимано-Куп’янська вісь частково знаходиться в такій собі стагнації», – зазначив Коваленко.
А от на півночі Харківщини окупанти провели перегрупування, і за словами експерта, тут можна спостерігати другу хвилю наступальних дій РФ.
«В районі Глибокого росіяни змогли повернути під свій контроль декілька позицій, але при цьому не здобули якоїсь серйозної переваги. І в районі Вовчанська росіяни змогли встановити сполучення по вулицях з Агрегатним заводом. Тобто було відновлено комунікацію. Але і в цьому разі я б не поспішав посипати голову попелом», – додав Коваленко.
Адже, зазначив він, на території Вовчанська не залишилось ні однієї вцілілої будівлі. Усе місто майже все повністю знищено. І бої там відбуваються у форматі «гойдалок».
«Отже, якщо вони зараз встановили зв’язок з Агрегатним заводом, ви зараз дивитесь це відео, а цього зв’язку може не бути. Якоїсь стабільної ситуації для жодних зі сторін у Вовчанську немає. За виключенням того, що частину північного сектору Вовчанська, а також його східну частину продовжують контролювати СОУ. Вовчанськ попри перегрупування російських військ, а також другу хвилю наступальних дій, росіяни так і не змогли взяти під свій контроль станом на 31 липня», – заявив експерт.
Відео: Oboz.ua
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, коваленко, Купянщина, наступ, рф, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 12:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua повідомив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують намагатися просунутися, однак безрезультатно.".