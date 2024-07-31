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На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко

Общество 12:44   31.07.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре Oboz.ua сообщил, что на Купянско-Лиманском направлении ВС РФ продолжают пытаться продвинуться, однако безрезультатно.

«Каких-то кардинальных действий особенно после их так называемого прорыва в районе Песчаного мы не фиксируем. Лимано-Купьянская ось частично находится в некой стагнации», — отметил Коваленко.

А вот на севере Харьковщины оккупанты провели перегруппировку, и по словам эксперта, здесь можно наблюдать вторую волну наступательных действий РФ.

«В районе Глубокого россияне смогли вернуть под свой контроль несколько позиций, но при этом не получили какого-либо серьезного преимущества. И в районе Волчанска россияне смогли установить связь по улицам с Агрегатным заводом. То есть была возобновлена ​​коммуникация. Но и в этом случае я не спешил бы посыпать голову пеплом», — добавил Коваленко.

Ведь, отметил он, на территории Волчанска не осталось ни одного уцелевшего здания. Весь город почти полностью уничтожен. И бои там проходят в формате «качелей».

«Итак, если они сейчас установили связь с Агрегатным заводом, вы сейчас смотрите это видео, а этой связи может не быть. Какой-либо стабильной ситуации ни для одной из сторон в Волчанске нет. За исключением того, что часть северного сектора Волчанска, а также его восточную часть продолжают контролировать СОУ. Волчанск, несмотря на перегруппировку российских войск, а также вторую волну наступательных действий, россияне так и не смогли взять под свой контроль по состоянию на 31 июля», — заявил эксперт.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 12:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре Oboz.ua сообщил, что на Купянско-Лиманском направлении ВС РФ продолжают пытаться продвинуться, однако безрезультатно.".