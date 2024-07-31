Генштаб сообщил о боях на Харьковщине: где атакуют ВС РФ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 31 июля проинформировал про 13 боев в Харьковской области за сутки.

«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки противника в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

Продолжались также авиаудары. Они пришлись по населенным пунктам: Липцы, Глубокое, Волчанские Хутора, Избицкое, Крейдянка, Терновая, Волчанск, Глушковка, Колесниковка, Песчаное Харьковской области.

В целом на фронте в Украине было 144 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.