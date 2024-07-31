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Генштаб повідомив про бої на Харківщині: де атакують ЗС РФ

Події 09:24   31.07.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про бої на Харківщині: де атакують ЗС РФ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 31 липня поінформував про 13 боїв у Харківській області за добу.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Тривали також авіаудари. Вони прийшлися по населених пунктах: Липці, Глибоке, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Крейдянка, Тернова, Вовчанськ, Глушківка, Колесниківка, Піщане Харківської області.

Загалом на фронті в Україні було 144 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 09:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 31 липня поінформував про 13 боїв у Харківській області за добу".