Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)

10-летний мальчик, получивший ранение в результате авиаудара по селу на Харьковщине утром 31 июля, в среднем состоянии.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По данным Харьковской областной прокуратуры, удар около 10:30 пришелся по селу Горяное (ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал об ударе по поселку Великий Бурлук).

Из-за обстрела погибла мать раненого мальчика — 37-летняя женщина. Также повреждены жилые дома, добавили в прокуратуре.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 22 удара КАБами, отметил Синегубов.