Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
10-летний мальчик, получивший ранение в результате авиаудара по селу на Харьковщине утром 31 июля, в среднем состоянии.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
По данным Харьковской областной прокуратуры, удар около 10:30 пришелся по селу Горяное (ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал об ударе по поселку Великий Бурлук).
Из-за обстрела погибла мать раненого мальчика — 37-летняя женщина. Также повреждены жилые дома, добавили в прокуратуре.
Всего за сутки в регионе зафиксировали 22 удара КАБами, отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, КАБ, прокуратура, ребенок, село, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летний мальчик, получивший ранение в результате авиаудара по селу на Харьковщине утром 31 июля, в среднем состоянии.".