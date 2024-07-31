Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)

Происшествия 13:32   31.07.2024
Виктория Яковенко
Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

10-летний мальчик, получивший ранение в результате авиаудара по селу на Харьковщине утром 31 июля, в среднем состоянии.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По данным Харьковской областной прокуратуры, удар около 10:30 пришелся по селу Горяное (ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал об ударе по поселку Великий Бурлук).

Из-за обстрела погибла мать раненого мальчика — 37-летняя женщина. Также повреждены жилые дома, добавили в прокуратуре.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 22 удара КАБами, отметил Синегубов.

Читайте также: На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 21:48
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
31.07.2024, 13:36
На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко
На севере Харьковщины – вторая волна наступления, что на Купянщине — Коваленко
31.07.2024, 12:44
Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА
Поджоги авто военных на Харьковщине: участники схем – дети от 12 лет – ОВА
31.07.2024, 14:08
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
30.07.2024, 15:35
Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей
Погорел на скидке в ресторане: работника ТЦК отстранили от обязанностей
31.07.2024, 14:42

Новости по теме:

11:45
Ребенок ранен, его мать погибла на Харьковщине от удара КАБов — Синегубов
11:15
Ребенок в Харькове заблудился в лесополосе: искала полиция и ГСЧС
15:54
ДТП на Харьковщине, где погиб ребенок: полиция показала больше фото
10:46
Ребенок утонул в заминированной реке на Харьковщине, его искали две недели
07:47
Ребенок утонул в пруду на Харьковщине — ГСЧС

Вы читали новость: «Удар КАБ по Купянщине: Синегубов сообщил о состоянии раненого ребенка (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 13:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летний мальчик, получивший ранение в результате авиаудара по селу на Харьковщине утром 31 июля, в среднем состоянии.".