Россияне повредили газовую трубу на Купянщине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ за сутки била по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов на Харьковщине.

«В городе Волчанск поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В селе Охримовка зафиксированы попадания по территории фермерского хозяйства, произошел пожар. В селе Кучеровка повреждена газовая труба высокого давления и частный дом», — написал Синегубов в Telegram утром 26 августа.

По его информации, пострадавших из-за обстрелов за сутки нет.