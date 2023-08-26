Россияне повредили газовую трубу на Купянщине — Синегубов
Фото: ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ за сутки била по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов на Харьковщине.
«В городе Волчанск поврежден частный дом и хозяйственные постройки. В селе Охримовка зафиксированы попадания по территории фермерского хозяйства, произошел пожар. В селе Кучеровка повреждена газовая труба высокого давления и частный дом», — написал Синегубов в Telegram утром 26 августа.
По его информации, пострадавших из-за обстрелов за сутки нет.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 08:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ за сутки била по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов на Харьковщине.".