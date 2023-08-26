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Росіяни пошкодили газову трубу на Куп’янщині – Синєгубов

Події 08:38   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни пошкодили газову трубу на Куп’янщині – Синєгубов Фото: ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ за добу била по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів на Харківщині.

«У місті Вовчанськ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охрімівка зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа. У селі Кучерівка пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок», – написав Синєгубов у телеграмі вранці 26 серпня.

За його інформацією, постраждалих внаслідок обстрілів за добу немає.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ за добу била по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів на Харківщині.".