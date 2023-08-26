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Дві пожежі викликав ворог на Харківщині, є постраждалий через обстріл – ДСНС

Суспільство 08:23   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Дві пожежі викликав ворог на Харківщині, є постраждалий через обстріл – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежі через обстріли сталися у Куп’янському та Чугуївському районах.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, близько 06:56 внаслідок артобстрілу РФ сталася пожежа у приватному секторі села Подоли. На території приватного будинку горіла господарча споруда. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. Загоряння ліквідували о 08:51. Під час обстрілу постраждав 59-річий чоловік, повідомили рятувальники.

«Також об 11:00 стало відомо про ще одну пожежу, спричинену ворогом біля самої лінії фронту – в селі Охрімівка. Горіла господарча споруда на території фермерського господарства. Проте через близькість до зони інтенсивних бойових дій та постійні ворожі обстріли застосування сил ДСНС для ліквідації даної пожежі було неможливе», – додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежі через обстріли сталися у Куп’янському та Чугуївському районах.".