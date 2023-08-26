Два пожара вызвал враг на Харьковщине, есть пострадавший из-за обстрела — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар из-за обстрелов произошел в Купянском и Чугуевском районах.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 06:56 в результате артобстрела РФ произошел пожар в частном секторе села Подолы. На территории частного дома горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 150 кв. Возгорание ликвидировали в 08:51. Во время обстрела пострадал 59-летний мужчина, сообщили спасатели.
«Также в 11:00 стало известно о еще одном пожаре, вызванном врагом у самой линии фронта – в селе Охримовка. Горела хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства. Однако из-за близости к зоне интенсивных боевых действий и постоянных вражеских обстрелов применения сил ГСЧС для ликвидации данного пожара было невозможно», — добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 08:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар из-за обстрелов произошел в Купянском и Чугуевском районах.".