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Два пожара вызвал враг на Харьковщине, есть пострадавший из-за обстрела — ГСЧС

Общество 08:23   26.08.2023
Виктория Яковенко
Два пожара вызвал враг на Харьковщине, есть пострадавший из-за обстрела — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар из-за обстрелов произошел в Купянском и Чугуевском районах.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 06:56 в результате артобстрела РФ произошел пожар в частном секторе села Подолы. На территории частного дома горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 150 кв. Возгорание ликвидировали в 08:51. Во время обстрела пострадал 59-летний мужчина, сообщили спасатели.

«Также в 11:00 стало известно о еще одном пожаре, вызванном врагом у самой линии фронта – в селе Охримовка. Горела хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства. Однако из-за близости к зоне интенсивных боевых действий и постоянных вражеских обстрелов применения сил ГСЧС для ликвидации данного пожара было невозможно», — добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар из-за обстрелов произошел в Купянском и Чугуевском районах.".