Два пожара вызвал враг на Харьковщине, есть пострадавший из-за обстрела — ГСЧС

Пожар из-за обстрелов произошел в Купянском и Чугуевском районах.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 06:56 в результате артобстрела РФ произошел пожар в частном секторе села Подолы. На территории частного дома горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 150 кв. Возгорание ликвидировали в 08:51. Во время обстрела пострадал 59-летний мужчина, сообщили спасатели.

«Также в 11:00 стало известно о еще одном пожаре, вызванном врагом у самой линии фронта – в селе Охримовка. Горела хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства. Однако из-за близости к зоне интенсивных боевых действий и постоянных вражеских обстрелов применения сил ГСЧС для ликвидации данного пожара было невозможно», — добавили спасатели.