РФ нанесла авиаудары вблизи шести населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Враг в течение суток на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Кисловка, Песчаное, Шейковка, Чернещина и Червоный Став, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Зыбино, Охримовка, Варваровка, Грачевка и Амбарное.
На Купянском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Гряниковка, Синьковка, Купянск и Орлянское.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 07:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в течение суток на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Кисловка, Песчаное, Шейковка, Чернещина и Червоный Став, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".