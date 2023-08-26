РФ нанесла авиаудары вблизи шести населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

Враг в течение суток на Харьковщине нанес авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Кисловка, Песчаное, Шейковка, Чернещина и Червоный Став, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Зыбино, Охримовка, Варваровка, Грачевка и Амбарное.

На Купянском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Гряниковка, Синьковка, Купянск и Орлянское.