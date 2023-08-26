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РФ завдала авіаударів поблизу шести населених пунктів Харківщини — Генштаб ЗСУ

Події 07:16   26.08.2023
Вікторія Яковенко
РФ завдала авіаударів поблизу шести населених пунктів Харківщини — Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог протягом доби на Харківщині завдав авіаударів у районах населених пунктів Уди, Кислівка, Піщане, Шийківка, Чернещина та Червоний Став, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку артилерійським та мінометним обстрілам противника зазнали населені пункти Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ та Орлянське.

Читайте також: Армія РФ знову била по Куп’янському району Харківщини з авіації – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 07:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог протягом доби на Харківщині завдав авіаударів у районах населених пунктів Уди, Кислівка, Піщане, Шийківка, Чернещина та Червоний Став, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".