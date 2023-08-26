РФ завдала авіаударів поблизу шести населених пунктів Харківщини — Генштаб ЗСУ

Ворог протягом доби на Харківщині завдав авіаударів у районах населених пунктів Уди, Кислівка, Піщане, Шийківка, Чернещина та Червоний Став, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку артилерійським та мінометним обстрілам противника зазнали населені пункти Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ та Орлянське.