РФ завдала авіаударів поблизу шести населених пунктів Харківщини — Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог протягом доби на Харківщині завдав авіаударів у районах населених пунктів Уди, Кислівка, Піщане, Шийківка, Чернещина та Червоний Став, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
На Слобожанському напрямку артилерійським та мінометним обстрілам противника зазнали населені пункти Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка та Амбарне.
На Куп’янському напрямку з артилерії та мінометів ворог гатив по населених пунктах Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ та Орлянське.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 07:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог протягом доби на Харківщині завдав авіаударів у районах населених пунктів Уди, Кислівка, Піщане, Шийківка, Чернещина та Червоний Став, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".