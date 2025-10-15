За тиждень РФ тричі атакувала газові об’єкти: під ударом була і Харківщина
Армія РФ за останні сім днів тричі масовано атакувала газову інфраструктуру, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
«Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині. Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо», – написав Корецький.
Він зазначив, що цієї ночі під ударом ворога була одна з ТЕЦ компанії.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що удари по газовій інфраструктурі на Харківщині були. Пошкодження ліквідовують. На питання: «Чи очікувати жителям регіону якісь обмеження із постачанням газу цієї зими?», Синєгубов відповів так: «Дуже важко прогнозувати і відповідати на це питання тому, що ситуація може змінитися буквально через хвилину. Ми робимо все можливе, по-перше, щоб тиск в газових мережах, перш за все у побутових споживачів був стабільним. Поки що так воно є. Далі будемо дивитися».
