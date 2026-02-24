Удари РФ по трасі на Харківщині: поліція повідомила про чотирьох постраждалих

Два вантажні автомобілі були пошкоджені на території Валківської громади Богодухівського району внаслідок влучань російських боєприпасів. Машини рухалися по трасі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждали четверо цивільних чоловіків. 42-річного водія з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одного керманича привезли до медичного закладу у непритомному стані, його дані встановлюють. 43-річний та 51-річний водії інших автомобілів від ушпиталення відмовилися.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», близько 02:00 24 лютого два БпЛА типу «Шахед» влучили в розділову смугу автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Шарівка Богодухівського району. Там, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, минулося без постраждалих, але було пошкоджено близько 40 метрів бар’єрної огорожі.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, на трасі біля селища Шарівка Богодухівського району постраждали 42-річний та 50-річний чоловіки.