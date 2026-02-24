Live

Удари РФ по трасі на Харківщині: поліція повідомила про чотирьох постраждалих

Події 11:27   24.02.2026
Олена Нагорна
Удари РФ по трасі на Харківщині: поліція повідомила про чотирьох постраждалих

Два вантажні автомобілі були пошкоджені на території Валківської громади Богодухівського району внаслідок влучань російських боєприпасів. Машини рухалися по трасі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждали четверо цивільних чоловіків. 42-річного водія з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одного керманича привезли до медичного закладу у непритомному стані, його дані встановлюють. 43-річний та 51-річний водії інших автомобілів від ушпиталення відмовилися.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», близько 02:00 24 лютого два БпЛА типу «Шахед» влучили в розділову смугу автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Шарівка Богодухівського району. Там, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, минулося без постраждалих, але було пошкоджено близько 40 метрів бар’єрної огорожі.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, на трасі біля селища Шарівка Богодухівського району постраждали 42-річний та 50-річний чоловіки.

Читайте також: Чотири штурми провели росіяни на Харківщині за добу: де точилися бої

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чотири роки війни: скільки людей на Харківщині вбила РФ й які руйнації (відео)
Чотири роки війни: скільки людей на Харківщині вбила РФ й які руйнації (відео)
24.02.2026, 12:12
«Зливав» дані про техніку ЗСУ: чоловіку з Харківщини не допомогла апеляція
«Зливав» дані про техніку ЗСУ: чоловіку з Харківщини не допомогла апеляція
24.02.2026, 12:12
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
23.02.2026, 13:22
11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові
11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові
24.02.2026, 09:12
Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Куп’янська – ISW
Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Куп’янська – ISW
24.02.2026, 08:42
Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)
Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)
24.02.2026, 10:10

Новини за темою:

24.02.2026
Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)
20.02.2026
Троє загиблих, двоє постраждалих: РФ атакувала підприємство на Харківщині 📹
20.02.2026
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
13.02.2026
Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)
12.02.2026
Пошкоджено 80 будинків: як ліквідували наслідки атаки РФ на Лозову (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удари РФ по трасі на Харківщині: поліція повідомила про чотирьох постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вантажні автомобілі були пошкоджені на території Валківської громади Богодухівського району внаслідок влучань російських боєприпасів. Машини рухалися по трасі.".