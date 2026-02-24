Два БпЛА влетіли вночі в київську трасу на Харківщині: що з проїздом (фото)

Близько 02:00 24 лютого два БпЛА типу «Шахед» влучили в розділову смугу автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Шарівка Харківської області.

Минулося без постраждалих, проте було пошкоджено близько 40 метрів бар’єрної огорожі, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

До ліквідації наслідків шляховики взялися, як тільки дозволила ситуація з безпекою і розвиднілося. Працівники підрядної організації демонтують пошкоджені елементи та готують ділянку до подальшого відновлення бар’єрної огорожі.

На цей час проїзд автомобільною дорогою забезпечений, рух транспорту здійснюється у штатному режимі, повідомили у відомстві.