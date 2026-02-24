11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові
11 людей постраждали за минулу добу внаслідок обстрілів Харківської області, серед них троє у Харкові: 55-річний та 80-річний чоловіки й 70-річна жінка, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Новоосинове Курилівської громади постраждали 33-річна жінка та дівчатка 13 і 7 років, у селі Гусинка Кіндрашівської громади – 42-річний чоловік, у селі Красний Яр Вовчанської громади – 45-річна жінка і 50-річний чоловік, на трасі біля селища Шарівка – 42-річний і 50-річний чоловіки.
Росіяни застосували по Харківщині шість КАБів, п’ять БпЛА типу «Герань-2», три БпЛА типу «Молния», три FPV-дрони та ще 26 БпЛА, тип яких встановлюють.
У Харкові пошкоджені чотири приватні будинки та автомобіль.
У Богодухівському районі пошкоджень зазнали цивільна будівля (селище Золочів) та два автомобілі (село Миронівка), у Куп’янському – мікроавтобус (село Великі Хутори) та авто (село Приколотне), в Ізюмському – п’ять приватних будинків (село Оскіл), у Чугуївському – приватний будинок (село Красний Яр).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.
Влучання ще двох російських безпілотників зафіксували у Харкові ввечері 23 лютого, обидва — біля приватних будинків у Немишлянському районі.
Читайте також: Чотири штурми провели росіяни на Харківщині за добу: де точилися бої
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов, пострадалі;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 09:12;