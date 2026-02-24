Live

11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові

Події 09:12   24.02.2026
Олена Нагорна
11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові

11 людей постраждали за минулу добу внаслідок обстрілів Харківської області, серед них троє у Харкові: 55-річний та 80-річний чоловіки й 70-річна жінка, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Новоосинове Курилівської громади постраждали 33-річна жінка та дівчатка 13 і 7 років, у селі Гусинка Кіндрашівської громади – 42-річний чоловік, у селі Красний Яр Вовчанської громади – 45-річна жінка і 50-річний чоловік, на трасі біля селища Шарівка – 42-річний і 50-річний чоловіки.

Росіяни застосували по Харківщині шість КАБів, п’ять БпЛА типу «Герань-2», три БпЛА типу «Молния», три FPV-дрони та ще 26 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені чотири приватні будинки та автомобіль.

У Богодухівському районі пошкоджень зазнали цивільна будівля (селище Золочів) та два автомобілі (село Миронівка), у Куп’янському – мікроавтобус (село Великі Хутори) та авто (село Приколотне), в Ізюмському – п’ять приватних будинків (село Оскіл), у Чугуївському – приватний будинок (село Красний Яр).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.

Влучання ще двох російських безпілотників зафіксували у Харкові ввечері 23 лютого, обидва — біля приватних будинків у Немишлянському районі.

Читайте також: Чотири штурми провели росіяни на Харківщині за добу: де точилися бої

Автор: Олена Нагорна
Популярно
11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові
11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові
24.02.2026, 09:12
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
23.02.2026, 13:22
Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч, успіхи СОУ
Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч, успіхи СОУ
24.02.2026, 08:50
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
24.02.2026, 06:00
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
24.02.2026, 07:36
«Потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни й кількість людей у Харкові
«Потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни й кількість людей у Харкові
24.02.2026, 07:56

Новини за темою:

24.02.2026
Новини Харкова — головне за 24 лютого: тривожна ніч, успіхи СОУ
24.02.2026
Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Куп’янська – ISW
24.02.2026
Чотири штурми провели росіяни за добу на Харківщині: де точилися бої
24.02.2026
«Потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни й кількість людей у Харкові
24.02.2026
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «11 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу, з них троє в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 09:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 людей постраждали за минулу добу внаслідок обстрілів Харківської області, серед них троє у Харкові: 55-річний та 80-річний чоловіки й 70-річна жінка.".