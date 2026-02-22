Live

За добу на півночі Харківщини була одна російська атака – Генштаб

Фронт 08:44   22.02.2026
Оксана Горун
За добу на півночі Харківщини була одна російська атака – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Активність ворога знизилася на Південно-Слобожанському напрямку: в районі Вовчанська за добу взагалі не було спроб наступати, свідчить ранкове зведення ГШ.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Дворічанське. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті за добу було 138 боїв. З них шість – на сусідньому із Харківською областю Лиманському напрямку.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль”, – зазначили в Генштабі.

Захисники України поновили дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
