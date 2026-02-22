За сутки на севере Харьковщины была одна российская атака — Генштаб

Активность врага снизилась на Южно-Слобожанском направлении: в районе Волчанска за сутки вообще не было попыток наступать, свидетельствует утренняя сводка ГШ.

«На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Двуречанское. На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районе Песчаного», — проинформировал Генштаб ВСУ.

В целом на фронте за сутки было 138 боев. Из них шесть — на соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три пункта управления БпЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию ​​РЭС, три орудия противника и еще одну важную цель», — отметили в Генштабе.

Защитники Украины обновили данные о потерях врага.