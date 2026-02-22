Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 февраля проинформировал о последствиях российских ударов по региону за сутки.
Под обстрелами были 12 населенных пунктов области. Пострадали шесть человек.
«В с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина; в с. Артельное Лозовской громады испытали стресс 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет. Также в поселке Малиновка обнаружили остатки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля», — написал Синегубов.
Для ударов по Харьковской области враг в основном использовал БпЛА различных типов, их было около 40. Есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Лозовском районах.
Читайте также: Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что спасателей трижды привлекали к тушению пожаров из-за «прилетов» — в Лозовском и Изюмском районах области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 08:33;