Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 февраля проинформировал о последствиях российских ударов по региону за сутки.

Под обстрелами были 12 населенных пунктов области. Пострадали шесть человек.

«В с. Васильев Хутор Чугуевской громады пострадал 51-летний мужчина; в с. Артельное Лозовской громады испытали стресс 63-летний и 61-летний мужчины и женщины 63, 36, 57 лет. Также в поселке Малиновка обнаружили остатки тела погибшего в результате обстрела 20 февраля», — написал Синегубов.

Для ударов по Харьковской области враг в основном использовал БпЛА различных типов, их было около 40. Есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Лозовском районах.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что спасателей трижды привлекали к тушению пожаров из-за «прилетов» — в Лозовском и Изюмском районах области.