Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов

Происшествия 20:50   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Вечером, около 20:45, Харьков атаковал БпЛА.

Мэр Игорь Терехов уточнил: «прилетело» по Шевченковскому району. Беспилотник упал возле многоэтажек.

«Последствия уточняются, пока информации о пострадавших не поступало», – добавил городской голова.

Тревога в Харькове прозвучала в 20:22. Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков движется беспилотник. БпЛА летел с северной стороны.

По состоянию на 20:50 информации о новых угрозах для города нет. Тем временем в области все еще кружат дроны и КАБы. Тревога продолжается.

