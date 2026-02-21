Враг ударил БпЛА по Харькову – Терехов
Вечером, около 20:45, Харьков атаковал БпЛА.
Мэр Игорь Терехов уточнил: «прилетело» по Шевченковскому району. Беспилотник упал возле многоэтажек.
«Последствия уточняются, пока информации о пострадавших не поступало», – добавил городской голова.
Тревога в Харькове прозвучала в 20:22. Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков движется беспилотник. БпЛА летел с северной стороны.
По состоянию на 20:50 информации о новых угрозах для города нет. Тем временем в области все еще кружат дроны и КАБы. Тревога продолжается.
