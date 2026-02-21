Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших
Пятеро людей пострадали из-за обстрела села Артельное Лозовского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Прилеты» зафиксировали около 16:20. Предварительно, россияне выпустили по селу беспилотники типа «Герань-2».
«Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки», – уточнили правоохранители.
Три женщины и двое мужчин получили острую реакцию на стресс.
«При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
