Live

Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших

Происшествия 20:06   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших

Пятеро людей пострадали из-за обстрела села Артельное Лозовского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«Прилеты» зафиксировали около 16:20. Предварительно, россияне выпустили по селу беспилотники типа «Герань-2».

Обстрел Лозовского района 21 февраля

«Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки», – уточнили правоохранители.

Обстрел Лозовского района 21 февраля

Три женщины и двое мужчин получили острую реакцию на стресс.

«При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно
Утренний удар по центру Чугуева сегодня: что известно
21.02.2026, 12:55
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
Новости Харькова — главное 21 февраля: пятеро пострадавших, бои
21.02.2026, 15:55
В саду Шевченко горит ресторан – СМИ (фото/видео)
В саду Шевченко горит ресторан – СМИ (фото/видео)
21.02.2026, 18:23
Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹
Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹
20.02.2026, 12:10
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 февраля 2026: какой праздник и день в истории
21.02.2026, 06:00
Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших
Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших
21.02.2026, 20:06

Новости по теме:

21.11.2025
В Лозовской громаде без света 15 населенных пунктов из-за атаки РФ
31.10.2025
Ночью РФ била по Лозовской громаде: люди без света, мэр беспокоится о тепле
15.05.2025
Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский
13.03.2025
Тендер на коллекторов, взимающих долги за тепло, не согласовали на Харьковщине
20.06.2023
Двое подростков удрали из детдома под Лозовой на электричке в Харьков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Оккупанты обстреляли Лозовской район: пятеро пострадавших», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 20:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро людей пострадали из-за обстрела села Артельное Лозовского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".